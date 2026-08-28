Alberto Rey repasa los mejores villanos de Javier Bardem: de archienemigo de Bond al psicópata de 'No es país para viejos'

Javier Bardem se supera 'En el ser querido', su nueva película que llega a los cines este viernes. Aprovechando el estreno, Alberto Rey se sumerge en los personajes más turbios de nuestro oscarizad actor.

Javier Bardem estrena este viernes 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen en la que para muchos el actor firma la mejor interpretación de su carrera. Sin embargo, Bardem nos ha regalado algunos de los mejores villanos de los últimos tiempos, que Alberto Rey analiza hoy en Zapeando.

El más reciente lo encontramos en 'El cabo del miedo', la serie en la que interpreta a Max Cady, el personaje inmortalizado por Robert de Niro en la película de Martin Scorsese. Alberto señala que en esta nueva versión Bardem "sabe quien es y lo que la serie quiere que sea. Todo lo demás derrapa".

A pesar de ello, Bardem "sale a flote" con una interpretación muy física: "Él tiene muy poca caracterización, y sin embargo ves a otra persona", afirma.

De la franquicia 'Bond' a 'Piratas del Caribe'

Bardem también fue el megalómano Silva en la franquicia James Bond, según Alberto un villano más cerca de Batman que de James Bond que se beneficia mucho de su química con Daniel Craig, que explota en su ya mítica escena homo erótica que "ha sido lo más cerca que ha estado James Bond de ser gay o de coquetear".

También se convirtió en enemigo de Johnny Depp en la quinta entrega de 'Piratas del Caribe', lo que Alberto llama "capitalizar el prestigio", un win win que permite a la franquicia añadir un actor de prestigio y al actor demostrar que es capaz de encajar en una gran franquicia. En ella, señala, "Bardem cumple" y, de hecho, "puede que sea lo mejor de la película".

Anton Chigurh, su personaje icónico

Sin embargo, si hay un villano memorable de Bardem es el de 'No es país para viejos', una película de la que "nadie se acuerda de qué va ni de quién más sale", porque "todo el mundo se acuerda de él". Para Alberto, en Anton Chigurh de Bardem es "puro arte del actor".

Por este personaje, recuerda, ganó un Óscar a Mejor actor de reparto que "nadie discutió" y, de paso, se convirtió en una estrella de Hollywood "de golpe". De hecho, este ya es uno de los "mejores malos de la historia del cine", hasta el punto de que, según los psiquiatras, "es la representación más precisa de un psicópata que se ha visto en una película".

Bardem también interpretó a villanos de la vida real. De este modo, se convirtió en Pablo Escobar en 'Loving Pablo', donde compartía planos con Penélope Cruz. En esta cinta, indica, "Bardem bordó el personaje, lo hizo más complejo y menos villano".

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