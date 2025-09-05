VÍDEO | Una exparlamentaria promete que bailará desnuda si su primera ministra dimite, y lo cumple

En Tailandia, una exparlamentaria ha cumplido su curiosa promesa. Si la primera ministra, envuelta en un escándalo, dimitía, ella bailaría desnuda una danza tradicional. El momento, en este vídeo.

En Tailandia, una exparlamentaria hizo una curiosa promesa si la primera ministra del país, envuelta en una serie de problemas éticos, abandonaba su cargo.

Esta mujer prometió que si la primera ministra dimitía, saldría bailando desnuda una danza tradicional. Finalmente, esto ocurrió y ella cumplió su palabra sin dudarlo.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la exparlamentaria realiza este baile desnuda, eso sí, rodeada por unas sábanas que le dan un poco de intimidad.

María Gómez, que asegura que tiene una tía "que baila igual en las bodas", 'desvela' que "en España ya hay peticiones para que Pedro Sánchez haga lo mismo".