Un micro abierto 'caza' a Putin hablando sobre la inmortalidad: "Según él, el futuro es ser como un Míster Potato"

El líder ruso estaba charlando con Xi Jinping, presidente de China, y Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, sobre los avances médicos que pueden permitir superar los 150 años.

Durante los últimos días en Beijing, China, se está celebrando una cumbre que ha unido a varios líderes de Asia y Oriente Medio, entre otros el presidente de China, Xi Jinping, Vladímir Putin, presidente de Rusia o Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

Durante un encuentro que se produjo este miércoles, un micro abierto jugaba una mala pasada al líder ruso. Putin charlaba con Xi Jinping y Kim Jong Un sobre vivir hasta los 150 años. El presidente ruso comenta que "los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente".

A esto, añadía que se podía llegar a ser inmortal. "Algunos predicen que en este siglo los seres humanos podrán vivir hasta los 150 años", añadía. "Trasplantarse órganos sin parar", comenta Nacho García, "según Putin el futuro es ser como un Míster Potato".

"Ríete, pero, si Putin te dice que tienes un gran corazón no será lo que piensas", responde Dani Mateo. "Un saludo al que se ha dejado el micro abierto", añade Quique Peinado.