Nueva película
Ester Expósito cuenta en El Hormiguero cómo 'aprendió' a tocar el chelo: "Lo pasé fatal"
La actriz acudía al programa de Pablo Motos para hablar sobre 'Talento', su nueva película. Expósito interpreta a una violonchelista y esto la obligó a aprender a simular que tocaba el chelo.
Ester Expósito visitaba este jueves 'El Hormiguero' para presentar su última película: 'El talento'. La actriz interpreta a Elsa, una joven violonchelista prodigio y, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, no duda en compartir con Pablo Motos como fue simular que tocaba ese instrumento.
"Tocar un instrumento de cuerda tan difícil como este, ¿lo has conseguido hacer sonar?", pregunta Pablo. "A ver... sonar", responde Ester. "Lo pasé fatal, pobre de mi coach lo que me tuvo que soportar", afirma la actriz.
Expósito dice que, además de que el sonido es muy desagradable cuando no sabes tocar, es un instrumento "muy desagradecido, tardas mucho, incluso, aunque sepas". La actriz desvela que tuvo que trabajar mucho la parte física de tocar el chelo. "Acababa con unos dolores...", añade.
El presentador le dice a la actriz que tienen un vídeo de ella intentándolo. En las imágenes, se puede ver como Ester toca para intentar conseguir algún sonido. La actriz no duda en taparse la cara, avergonzada. "Da bastante miedo escucharla", confiesa Isabel Forner.