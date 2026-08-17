VÍDEO | Isabel Forner y Miki Nadal se enfrentan al reto del abrebocas y las velas: "Se le ha caído la baba"

Mientras en las redes hay quien incluso se deja su dentadura postiza en el reto viral del abrebocas y las velas, Miki Nadal e Isabel Forner se enfrentan a ello en directo en Zapeando.

Los zapeadores reaccionan al último trend viral, que consta de ponerse un abrebocas como el de los dentistas e intentar soplar unas velas, tal y como muestran dos mujeres que lo llevan un paso más allá.

Mientras llevan a cabo el reto, a una de ellas se le acaba escapando su dentadura postiza, ante el ataque de risa de ambas. "Es el ataque de mandíbula más aterrador desde Tiburón", comenta Irene Junquera, que considera que la señora "más que visibilidad en redes, lo que necesita es Corega".

Pero ¿cómo lo harán Isabel Forner y Miki Nadal? Maya Pixelskaya replica el reto viral en el plató de Zapeando, poniendo a prueba a los dos zapeadores.

Sorprendentemente, parece que les cuesta más ponerse el abrebocas que soplar las velas, algo que consiguen en apenas un segundo, por lo que acaban en empate técnico.

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