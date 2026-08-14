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El extraño vídeo de Aitana con Plex a las dos de la mañana durante sus vacaciones en Tailandia

Miki Nadal no entiende nada de este vídeo de Aitana y Plex: "Se han ido a Tailandia para entrenar en un 7-Eleven en vez de superestrella deberían de cantar 'soy una persona normal y corriente'".

El extraño vídeo de Aitana con Plex a las dos de la mañana durante sus vacaciones en Tailandia

Aitana y Plex se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Tailandia, desde donde la cantante ha publicado un peculiar vídeo a las 2 de la mañana. En el vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, la pareja imita otras voces mientras hacen la compra en el supermercado.

"Graciosísimo este vídeo", ironiza Quique Peinado, que confiesa en el plató de Zapeando: "No sé si tiene menos gracia el uno o el otro". Por su parte, Miki Nadal asegura que no entiende nada: "Se han ido a Tailandia para entrenar en un 7-Eleven en vez de superestrella deberían de cantar 'soy una persona normal y corriente'".

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