Así responde Thais Villas a un hombre de barrio rico que afirma que "hay padres que no se preocupan de que sus hijos sean nada"

"Mis hijos tienen buenas carreras. Hay padres que no se preocupan de que los suyos estudien ni sean nada", critica un hombre de barrio rico, a quien Thais Villas responde: "Hay veces que con la crisis no tienen trabajo por mucha carrera que tengan".

En 2015, Thais Villas entrevistó a varios vecinos de un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo los abuelos ayudaban en sus familias. "Me lo quito yo de muchas cosas y se lo doy a ellos", aseguró una mujer de barrio obrero en este vídeo, mientras que un hombre de barrio rico destacó que sus hijos no necesitaban ayuda.

"Son muy trabajadores y tienen sus buenas carreras", afirmó el hombre, que reflexionó así en el vídeo principal de esta noticia: "Hay padres que no se preocupan de que los hijos estudien ni sean nada". Una respuesta que indignó un poco a Thais Villas, que le contestó rotunda: "Escúcheme, hay veces que se preocupan y se pagan unos estudios y luego con la crisis no tienen trabajo por mucha carrera que tengan".

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