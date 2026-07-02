Ahora

Redada anticorrupción

VÍDEO | Encuentran en la casa de un diputada iraquí 53 millones de dólares en efectivo y ropa interior de oro

Las autoridades entraron en el domicilio de la política para llevar a cabo una redada anticorrupción e hicieron un llamativo hallazgo.

Las autoridades entraron en el domicilio de la política para llevar a cabo una redada anticorrupción e hicieron un llamativo hallazgo.

En una redada anticorrupción que se ha producido en Irak, las autoridades tuvieron que registrar el domicilio de una diputada y el hallazgo que hicieron es sorprendente.

Como cuenta Quique Peinado, la señora tenía "57 millones de dólares en efectivo, 27 kilos de oro y un conjunto de ropa interior hecha de oro". "Era para ZP, pero, con todo el lío, se ha quedado ahí", comenta Dani Mateo.

"A mí ahora mismo solo me da por pensar en lo que tiene que pesar, picar y el tiempo que llevará lavarlo", señala Isabel Forner, "casi prefiero ponerme dos cintas aislantes". "Y te tiene que dejar el pezón fino...", añade Dani.

Isabel comenta que ese tipo de ropa interior está pensada "para un ratito". La zapeadora confiesa que ella no diría que no a un regalo así. "Si es de oro luego lo fundes", afirma. "No puedes vender un regalo, Isabel", replica Maya Pixelskaya.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox y es investido presidente andaluz tras alcanzar un acuerdo in extremis
  2. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
  3. Sin rastro de Vito Quiles: el agitador ultra sigue en busca y captura por no presentarse a dos citaciones judiciales ni al acto de conciliación previo a la querella
  4. Feijóo lo mezcla todo y los datos le desmienten: no, la población en España no aumentará ocho millones con la 'ley de nietos' y la regularización
  5. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  6. Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)