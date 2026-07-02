VÍDEO | Encuentran en la casa de un diputada iraquí 53 millones de dólares en efectivo y ropa interior de oro

Las autoridades entraron en el domicilio de la política para llevar a cabo una redada anticorrupción e hicieron un llamativo hallazgo.

En una redada anticorrupción que se ha producido en Irak, las autoridades tuvieron que registrar el domicilio de una diputada y el hallazgo que hicieron es sorprendente.

Como cuenta Quique Peinado, la señora tenía "57 millones de dólares en efectivo, 27 kilos de oro y un conjunto de ropa interior hecha de oro". "Era para ZP, pero, con todo el lío, se ha quedado ahí", comenta Dani Mateo.

"A mí ahora mismo solo me da por pensar en lo que tiene que pesar, picar y el tiempo que llevará lavarlo", señala Isabel Forner, "casi prefiero ponerme dos cintas aislantes". "Y te tiene que dejar el pezón fino...", añade Dani.

Isabel comenta que ese tipo de ropa interior está pensada "para un ratito". La zapeadora confiesa que ella no diría que no a un regalo así. "Si es de oro luego lo fundes", afirma. "No puedes vender un regalo, Isabel", replica Maya Pixelskaya.

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