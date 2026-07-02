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Suspendido por la Complutense

Alba Carrillo, sobre Monedero tras ser suspendido por acoso sexista: "Es vergonzoso, como Errejón, viene de personas que van predicando"

Alba Carrillo, tajante contra Errejón y Monedero tras las acusaciones de acoso sexual a mujeres: "Si me vienen otros, me lo puedo imaginar, pero vosotros, que se supone que sois los adalides de los valores... es vergonzoso".

Alba Carrillo, sobre Monedero tras ser suspendido por acoso sexista: "Es vergonzoso, como Errejón, viene de personas que van predicando"

Alba Carrillo destaca en este vídeo que "la Universidad Complutense de Madrid ha sancionado" a Juan Carlos Monedero "a un año de suspensión de funciones por acoso sexista a varias alumnas": "Eso es vergonzoso, pero, sobre todo, porque viene de personas que van predicando". "Esto es como lo de Íñigo Errejón", afirma indignada la presentadora de 'El Sótano Club', que manda un mensaje rotundo a ambos: "Si me vienen otros, me lo puedo imaginar, pero vosotros, que se supone que sois los adalides de los valores, no podéis hacer esto, es vergonzoso".

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