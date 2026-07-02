Una nueva ola de calor, a punto de confirmarse: Francisco Cacho adelanta en vídeo las temperaturas para la próxima semana

Mientras en buena parte de España el verano ha empezado con fuerza, podríamos tener que prepararnos para una próxima ola de calor la próxima semana. Francisco Cacho explica qué falta para confirmarla y el tiempo que nos espera para estos días.

Junio se ha despedido como el más cálido desde que hay registros y todo apunta a que estos primeros días de julio la tónica va a ser más o menos la misma.

Así lo cuenta Francisco Cacho en su previsión del tiempo en Zapeando, donde explica que en estos momentos hay avisos en ocho comunidades autónomas por calor, sobre todo en la mitad sur, donde en Extremadura y Andalucía van a superar los 40 grados.

En el resto, suben poco a poco las temperaturas en el norte, aunque en la zona del Cantábrico en estos momentos se mantienen por debajo de los 30 grados.

También hay avisos en zonas de mar como Girona, la Costa Brava, Mallorca o Cádiz, donde las olas pueden llegar a alcanzar los cuatro metros de altura.

Una nueva ola de calor, a punto

Aunque todavía la AEMET no ha dicho que la próxima semana se avecina una nueva ola de calor, Francisco Cacho apunta que "se empezarían a cumplir las condiciones a partir del domingo".

De este modo, vemos cómo Badajoz o Sevilla continuarán por encima de los 40 grados, Madrid ganará tres o cuatro hasta los 38 y el norte pasará de los 30 grados del sábado a los 41 del lunes. Por ello, aunque el lunes y el martes se cumplen las condiciones de ola de calor, habría que esperar a si lo hace también el domingo para confirmarla.

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