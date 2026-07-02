VÍDEO | Francisco Cacho recuerda la 'regla del 30' para evitar que las labores agrícolas acaben provocando incendios

En Leciñena, Aragón, se encuentra activo uno de los incendios más importantes de estos momentos, que habría sido provocado por la chispa de una cosechadora. Por ello, Francisco Cacho recuerda la 'regla del 30' que tendría que tener en cuenta todo agricultor.

Una de las peores consecuencias del calor extremo que estamos padeciendo son los incendios forestales. En este momento tenemos 14 focos activos en España, entre ellos el de Leciñena, en los Monegros, que en estos momentos es uno de los más importantes.

Francisco Cacho explica en el vídeo sobre estas líneas que en este fuego "lo que más destaca es el viento" y que, en estos momentos, lo peor está en Santa Elena, en Jaén, y en Aragón, tanto en Leciñena como en La Fueva, en Huesca, donde el cierzo está soplando con mucha fuerza.

El de Leciñena habría empezado con una chispa de una cosechadora, por lo que Cacho aprovecha para recordar la 'regla del 30': "Si la temperatura supera los 30 grados, las rachas de viento los 30 kilómetros por hora y la humedad está por debajo del 30% no se puede hacer labores agrarias en los campos".

Esto se debe, explica el meteorólogo de laSexa, a que con estas condiciones "el riesgo de incendio es muy alto".

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