VÍDEO | Dani Mateo, al ver el vestido que usó Heidi Klum en los Premios Grammy: "Es muy Pedroche"

El vestido de Heidi Klum en los Grammy no pasó desapercibido. Ajustado, brillante y polémico, generó bromas y comparaciones entre los zapeadores. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Antes muerta que sencilla. Ese parece haber sido el lema de Heidi Klum al elegir su vestido para los Premios Grammy. La modelo apareció con un diseño imposible, muy ajustado al cuerpo, que incluso condicionaba su forma de caminar.

El atuendo llamó la atención también en televisión. Al verlo, Quique Peinado bromeó diciendo que la modelo caminaba como "las muñecas de famosas", en referencia a la rigidez del vestido y a lo difícil que parecía moverse con él.

El vestido estaba hecho de cuero color piel y se moldeó sobre una escultura del cuerpo de Heidi Klum. Después, fue pintado con el tono exacto de su piel y se le aplicó una capa de barniz para darle brillo y un acabado más realista.

Al observar el diseño, Dani Mateo lo resumió con un comentario claro: "Muy Pedroche". Cristina Pedroche estuvo de acuerdo y recordó una frase habitual de su estilista Josie cuando ve vestidos similares a los suyos de Nochevieja: "cuando se lo ponen ellas, tú ya lo has hecho".

Por último, la zapeadora confirmó que las imágenes que compartió la modelo mostrando las marcas en sus piernas eran reales. Según explicó, ella también ha sufrido raspones con este tipo de prendas. "Por mucho que lo limen te va rozando", afirmó, y añadió que estos vestidos son "esculturas" creadas por "artistas espectaculares".

