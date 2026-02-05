Juegos Olímpicos de Invierno: desde Snoop Dogg portando la antorcha a la actuación de Mariah Carey

Tatiana Arús cuenta en este vídeo detalles de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuya inauguración será este viernes 6 de febrero en el estadio San Siro, en Milán, Italia.

Dos años después de portar la antorcha olímpica en París, Snoop Dog vuelve a portarla, esta vez en Milán para los Juegos Olímpicos de Invierno, que comenzarán este viernes 6 de febrero. "Yo propongo que para los próximos JJOO lleve la antorcha Bad Bunny", destaca Alfonso Arús.

Además, Mariah Carey también ha ensayado su actuación, y es que la cantante es la artista internacional que actuará en la inauguración de los JJOO de Invierno, que se celebrará en el estadio San Siro. Esta actuación llega días después de que Mariah Carey ganara el premio a Persona del Año en los Grammy.

"Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y de mi carrera. Os lo agradezco mucho", destacó Mariah Carey, que fue homenajeada en la gala con la actuación de John Legend, que interpretó una versión conmovedora de su éxito 'Hero'.

