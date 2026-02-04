'Las Nenas Theatre' defienden su teatro "de provincia": "La gente nos percibe de manera exótica porque somos de Pamplona y Albacete"

Inés Rodríguez charla con Ane Sagüés y Cristina Tomás, productoras, dramaturgas y actrices de 'Las Nenas Theatre', una propuesta teatral moderna alejada de las grandes capitales que revoluciona la escena teatral de Pamplona.

Inés Rodríguez entrevista a Ane Sagüés y Cristina Tomás, las responsables de 'Las Nenas Theatre', una compañía de teatro en las que ellas dos llevan todo el peso de la obra, ya sea produciendo, escribiendo o actuando.

Un nombre que, explican, tiene vocación internacional y que se remonta a su primera residencia de creación escénica. "Lo que pasó fue que cambiamos el estreno como cinco veces. No terminábamos la obra y la cambiábamos y pedíamos muchas cosas todo el rato. Entonces 'ya están las nenas que van a pedirnos algo, ya están las nenas, las nenas'", recuerda Ane.

Además de producir sus obras, estas dos jóvenes también dan clases de teatro y son monitoras de tiempo libre: "Hemos hecho bingos, muchos bingos queer", afirma Ane en el vídeo sobre estas líneas, donde cuenta que también han hecho "una misa de lesbianas".

Las dos defienden con orgullo que su propuesta teatral es diferente porque "somos de provincia". De hecho, Ane asegura que la gente "nos percibe de manera exótica porque somos de Pamplona y Albacete".

Entre ellas, afirman que se llevan "fatal y genial", hasta el punto de que confiesan que "fuimos a terapia de pareja una vez" cuando estuvieron a punto de abandonar el proyecto. "La psicóloga nos dijo que éramos como un matrimonio que había tenido un bebé recién nacido", señala Ane, mientras Cristina apunta que "ahora tenemos como cuatro o cinco. Dos adolescentes y luego, como cigotos".

'Torcidxs' es su última obra de teatro, donde hablan sobre la violencia estética y hacen al público partícipe: "Es muy fuerte cuando tú sientes que el público te mira con susto, pero terror real", señala Ane.

Respecto a las ayudas y presupuestos, Cristina sostiene que "el teatro ha sido algo que siempre ha estado en crisis", pero que aún así es "sigue resistiendo a día de hoy".

Ane no considera que haya desinterés entre los jóvenes por el teatro, sino que simplemente es algo desconocido para ellos: "Yo no conozco a nadie que haya ido al teatro y se haya arrepentido", señala.

