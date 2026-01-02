Cristina Pedroche explica cómo idearon su vestido de Campanadas: "Lo que sobra, a ver cómo lo ponemos para que quede elegante"

Cristina Pedroche desvela en este vídeo cómo fue dando forma junto a Josie a su vestido para estas Campanadas y se muestra satisfecha con el resultado: "Me siento guerrera, como con fuerza, como quiero empezar el año".

Esta Nochevieja Cristina Pedroche tampoco decepcionó con un nuevo y espectacular look que rendía un homenaje a sus 12 años presentando las Campanadas.

La zapeadora optó en esta ocasión por un 'upcycling', o reciclaje de sus once vestidos previos, para, según ella misma ha explicado, "cerrar un círculo".

De este modo pudimos ver una sorprendente capa que ha dado para todo tipo de memes, lo que a Cristina le encanta, y, bajo ella, un vestido donde las botas de su look del año de la pandemia se convertían en una falda que iba acompañada de transparencias y las estrellas del corsé que lució en su tercer año.

"Lo que sobra, a ver cómo lo ponemos para que quede mono y elegante", explica Cristina en el vídeo sobre estas líneas, donde muestra su entusiasmo por cómo ha quedado: "Me siento guerrera, como con fuerza, como quiero empezar el año", afirma.

Además, desvela que fue el propio Josie quien se ha encargado de coser el vestido en esta ocasión.

