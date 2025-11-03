El escalofriante disfraz de Halloween de Heidi Klum: así se ha convertido en 'Medusa'

Hasta nueve horas ha necesitado la modelo Hedi Klum para transformarse en 'Medusa', su escalofriante y original de Halloween. Y es que por algo siempre es la más original.

Este año, la modelo se ha disfrazado de 'Medusa', un disfraz que ha necesitado hasta nueve horas de preparación y que ha sorprendido a la prensa por lo realista que era.

Todo el cuerpo verde, nariz de bruja, dientes mal formados... la modelo sí que daba miedo. "Incluso, las serpientes que llevaba en la cabeza se mueven", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que hasta su marido se convirtió en un soldado para acompañar a Heidi Klum disfrazado en Halloween.

Por otro lado, Alfonso Arús confiesa que tiene "otra imagen preferida de Heidi Klum este fin de semana". El presentador enseña el mal rato de la modelo mientras participaba en el encendido de Halloween en el Empire State de Nueva York. "Demuestra que los paraguas necesitan mejorar", destaca Alfonso Arús al ver cómo la modelos se pelea con el paraguas y el viento. "Es una buena época para viajar a Nueva York, entre las inundaciones del otro día y el vendaval...", reflexiona el presentador.

