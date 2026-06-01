VÍDEO | Cuenta en TikTok cómo ser invitado a la casita de Bad Bunny: "Véanse motivadas, pero no como fans locas"

Poder disfrutar del concierto de Bad Bunny desde la casita es algo que muchos fans persiguen, por eso @mar.gaziano ha contado en su perfil qué criterios cree que siguen en el concierto para escoger a los fans que van a ese escenario.

El pasado sábado se celebraba el primero de los diez conciertos que Bad Bunny va a celebrar en Madrid. Todos ellos van a tener lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano y, uno de los mayores deseos de muchos de sus fans, es poder disfrutarlos en la ya archiconocida casita.

Parte del concierto tiene lugar en este enclave, situado en la parte final de la pista, y, como se ha podido ver en otros conciertos del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', muchos famosos disfrutan del espectáculo desde esa zona. Pero, también, en algunas ocasiones, algunos fans muy afortunados, son invitados a ese lugar.

Por ese motivo, algunas personas que ya han acudido al concierto han publicado vídeos en sus redes sociales una especie de tutorial que podría llevar a los fans hasta la casita. La usuaria @mar.gaziano explica que, en su opinión, el primer criterio para elegir a los invitados a la casita es "ser mujer". Además, aconseja está cerca de la zona de los baños o las escaleras y estar en grupos pequeños, o incluso sola.

"Vayan super arregladas, seguras de sí mismas, bailen y canten las canciones", indica, "véanse motivadas, pero no como fans locas obsesionadas". @monique_med, por su parte, dice que hay que llevar minifalda, tacones, un crop top, el pelo bien arreglado. "Si quieres tener una oportunidad, tacón y minifalda es la combinación perfecta", sentencia.

"Hacen falta tantas cosas para entrar en esa casita que yo renuncio", afirma Iñaki Urrutia. "Tú no cumples", le dice Isabel Forner. "Segura de ti misma", añade María Gómez, irónica, "que te avisen un año antes para empezar terapia".

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