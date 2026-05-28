VÍDEO | Arun Mansukhani explica en qué casos agendar el sexo es contraproducente: "No tenemos que centrarnos en forzarlo"

Arun Mansukhani habla sobre agendar el sexo, una tendencia que tiene muchas ventajas, sobre todo en parejas de larga duración, pero también algunos caso en los que resulta contraproducente. El psicólogo los explica en este vídeo.

En su regreso a Zapeando, Arun Mansukhani explica las ventajas de agendar el sexo, sobre todo en parejas de larga duración que han podido perder el deseo y que pueden recuperarlo a partir de programar momentos de intimidad.

Sin embargo, también hay casos en los que agendar el sexo puede ser contraproducente. El psicólogo explica que esto ocurre en relaciones que atraviesan problemas de pareja: "Tenemos que resolver esos problemas, no acostarnos", indica.

Otro caso sería cuando se utiliza el sexo como comparación respecto a lo que tienen los demás. También cuando se convierte en una obligación. Por eso, Arun recomienda más agendar momentos de intimidad que de sexo.

Por todo ello, el psicólogo señala que "no tenemos que centrarnos en forzarlo" y recalca la importancia de resolver primero los problemas de pareja.

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