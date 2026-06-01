VÍDEO | Callum Turner y Dua Lipa se dan el sí quiero en Londres en una ceremonia íntima

El diario británico 'The Sun' ha publicado una imagen de la pareja abandonando el ayuntamiento en el que se han casado. Además, afirman que celebrarán una fiesta por todo lo alto desde el próximo jueves en Italia.

Dua Lipa y su pareja, Callum Turner, sorprendían este fin de semana pasando por el altar. La cantante y el actor se han dado el sí quiero este domingo en Londres en una ceremonia íntima. El diario británico 'The sun' ha publicado una imagen del recién estrenado matrimonio en su portada, abandonando el Old Marylebone Town Hall.

"Ha sido una boda sorpresa, no estaba planeada", señala Isabel Forner. La zapeadora señala que la imagen que se puede ver en la portada de dicho medio británico es "muy fría", por ese motivo, un usuario de 'X' ha recurrido a la Inteligencia Artificial para ver a la pareja bajando las escaleras del ayuntamiento en el que han contraído matrimonio.

"Con la IA se ha ahorrado el fotógrafo de la boda", afirma Quique Peinado, "ojalá que la IA también genera a tu primo borracho". "Qué guapa", afirma Isabel, "si me casase ese vestido me gustaría". Y es que la cantante ha escogido un look de Schiaparelli compuesto por una chaqueta blanca y una falda a juego, acompañado de un sombrero.

El medio británico ha desvelado que, según se cuenta, esta semana la pareja celebrará una fiesta con numerosos invitados en Italia para festejar su enlace que podría comenzar este mismo jueves. Además, fuentes cercanas han contado al medio que será una fiesta muy lujosa y que contará con numerosas estrellas, amigas de la pareja.

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