"Nadie debería sufrir un infarto, pero una persona de 27 años, menos": el cardiólogo José Abellán avisa sobre el peligro del tabaco, en vídeo

José Abellán vuelve a Zapeando y explica el caso de un joven al que tuvo que operar hace unos días. Tenía 27 años y "solo fumaba". En este sentido, el cardiólogo avisa de que el tabaco no solo "nos daña con el tiempo".

El cardiólogo José Abellán vuelve a Zapeando para hablarnos de salud cardiovascular. Todo ello, después de operar hace unos días a un joven de 27 años que había sufrido un infarto, el paciente más joven que ha visto con esta patología.

"Nadie debería sufrir un infarto, pero una persona de 27 años aún menos", comenta el experto, que explica que la arteria principal del corazón de este chico tenía un coágulo justo donde se iniciaba la arteria y "todo el corazón estaba sufriendo de déficit de oxígeno".

"Este chico solo fumaba", comenta José, que apunta que aunque estamos acostumbrados a pensar que "el tabaco nos daña con el tiempo", también está el riesgo de que "las arterias se irriten y se rompan".

"Si se te rompe una arteria del pierna, es muy grande y tiene muchas colaterales, pero si tienes la mala suerte de que te ocurre en una arteria fundamental del corazón, te puedes morir", afirma.

No obstante, el doctor también tranquiliza y asegura que con todas las herramientas que tienen hoy en día, "si llegas al hospital, hay un 98% de posibilidades de que te recuperes".

José también desvela que cuando le llamaron por este caso no daba crédito a que fuera un infarto en alguien tan joven, pero al ver el electro lo tuvo claro.

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