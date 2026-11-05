¿Quién le ha robado el peine?
VÍDEO | Dani Mateo sorprende con su peinado en Zapeando: "Es mi pelo de cuando tenía 17 años"
Dani Mateo arranca Zapeando hablando de su pelo y de la recomendación que le ha hecho "Óscar, una persona en cuyo criterio confío más que en el mío. A lo mejor es que no tenía ganas de trabajar".
Dani Mateo vuelve a Zapeando y sorprende con un nuevo peinado. "Se está buscando a la persona que te ha robado el peine", reacciona Iñaki Urrutia.
Dani explica que hoy ha llegado dispuesto a engominarse como siempre, pero que "Óscar, una persona en cuyo criterio confío más que en el mío, me ha dicho: 'Te veo bien así'". "A lo mejor es que no tenía ganas de trabajar", añade.
María Gómez propone hacer un repaso a todas sus "crisis capilares" a lo largo de la historia de Zapeando y "que venga un experto y te diga con cual quedarte". En este caso, el presentador asegura que este es su pelo de cuando tenía 17 años.
Sin embargo, no es el único look que pasa el escrutinio de las zapeadoras, ya que Isabel Forner observa el tupé de Iñaki Urrutia y María Gómez habla del look de Quique Peinado que "tiene un peinado y lo sube uno o medio centímetro".
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