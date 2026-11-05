Wyoming explica a Feijóo por qué la dimisión de Puente no tiene que ver con la de Mazón: "El PP le colocó en Les Corts manteniendo sus privilegios"

"Señor Feijóo, no son casos comparables, ustedes protegieron durante un año a Mazón, a quien cuando ya no tenía más remedio que dimitir, le colocaron como diputado en Les Corts", recuerda El Gran Wyoming a Feijóo sobre Puente y Mazón.

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés analizan el perfil de Óscar Puente y su dimisión como ministro de Transportes. "Fiel defensor de Sánchez su nombre llegó a sonar como su sucesor", explica Sandra Sabatés, que destaca que "antes de salir en los medios, actuaba en los escenarios de España como actor de teatro". "En aquella época le deseaban mucha mierda en cada función, lo que pasa es que se la ha comido toda estando en el Ministerio", afirma El Gran Wyoming.

Tras su periplo por los escenarios, en 2015 ganó la alcaldía en Valladolid hasta 2023. "Puente además fue uno de los pocos barones del PSOE que se mantuvo al lado de Sánchez cuando en 2016 el Comité Federal le obligó a dimitir", explica Sandra Sabatés, que recuerda que, tras eso, fue nombrado ministro de Transportes. Además, Puente ha tenido sonados enfrentamientos en X, antes Twitter, donde ha llamado "mierda a Toni Cantó, acomplejado a Abascal, mamarracha a Ayuso...". Su gestión al frente del Ministerio de Transportes ha tenido claroscuros ya que mientras fue alabada su gestión de los desperfectos de la DANA, ha tenido varias polémicas por nombramientos en su Ministerio y ha sufrido dos de los mayores accidentes ferroviarios en España.

Su inesperada dimisión ha descolocado a las derechas, que llevaban una semana insistiendo que dejara el cargo, pero que ahora califica como "una maniobra del PSOE" de cara a las elecciones. Según ha afirmado Alberto Núñez Feijóo, "Puente se va, pero Sánchez se queda". Esta dimisión de Puente incomoda en el PP porque pone en evidencia la disparidad de opiniones a la hora de gestionar dimisiones. El caso más sangrante es el de Carlos Mazón, pese a que Feijóo ha intentado defender que finalmente Mazón dimitió, lo hizo un año después de la DANA.

Tras escucharle, El Gran Wyoming da un dato para que a la gente "se le pase la indignación" de las palabras de Feijóo: "En menos de un mes puede que este señor esté formando gobierno, ¿a que ahora ya no estáis indignados sino acojonados?". "Señor Feijóo, no son casos comparables, ustedes protegieron durante un año a Mazón, a quien cuando ya no tenía más remedio que dimitir, le colocaron como diputado en Les Corts, donde está bien agustito aforado, con cero propuestas y manteniendo sus privilegios, como un asesor", asegura tajante Wyoming, que recuerda que incluso ha cobrado dietas de kilometraje pese a tener coche oficial.

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