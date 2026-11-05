Wyoming, sobre Carlos Cuerpo tras ponerse al frente de Transportes: "Está coleccionando cargos como los Pokémon"

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio la dimisión de Óscar Puente y la decisión de Pedro Sánchez de poner a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, al frente de Transportes.

Carlos Cuerpo ha sido elegido como nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. El Gran Wyoming repasa todos los cargos del actual ministro de Economía: "Está coleccionando cargos como si fueran Pokémon". Por otro lado, Cuerpo ha arrancado en su nuevo cargo con una nueva decisión. Y es que el presidente de Adif ha presentado su dimisión tras reunirse con el ministro.

Por su parte, Pedro Sánchez ha comparecido para hablar sobre el nuevo cargo de Cuerpo y dedicar unas bonitas palabras a Puente, uno de sus colaboradores más cercanos. "Lo ha hecho para demostrar primero a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y su gobierno siente por ellas y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Además, El Gran Wyoming analiza las palabras de Óscar Puente durante la comparecencia en la que ha anunciado su dimisión: "Pues sí, es algo que nos deberíamos tatuar a fuego, no todos los políticos son iguales".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.