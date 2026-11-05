VÍDEO | GRWM, haul o skinkare: ¿Cuánto controla Pilar Vidal el vocabulario de los influencers?

Los colaboradores de Zapeando han sometido a Pilar Vidal a un interrogatorio para saber cuánto controla el vocabulario de aquellos a los que, día tras día, vemos tras las pantallas a través de las redes sociales.

En los últimos tiempos, los influencers nos han aportado decenas de nuevos términos para relatarnos su día a día, incluyendo expresiones como "get ready with me (GRWM)", "haul" o "skinkare" a su jerga.

Ante esta situación, los colaboradores de Zapeando han sometido a Pilar Vidal a un interrogatorio para saber cuánto controla el vocabulario de aquellos a los que, día tras día, vemos tras las pantallas a través de las redes sociales.

El primer término es "get ready with me (GRWM)", una expresión utilizada por los influencers para mostrar a sus seguidores cómo se preparan o se visten. "Yo eso no lo diré nunca", afirma Pilar Vidal, que explica que ella se prepara de una forma más sencilla: "Saco el perchero y digo: 'pues venga'".

Más al tanto está de la expresión "haul". "Eso es lo del paquete", asegura la colaboradora de El Intermedio, refiriéndose a la tendencia de enseñar lo que contiene un pedido que acabamos de recibir. Sin embargo, ella, para mostrar lo que ha comprado, prefiere usar una fórmula mucho más sencilla: "Mira chica, me ha llegado un paquete".

Pero si hay un término que controla Pilar Vidal es "skincare". "Es su rutina de cuidados", explica. "Como las marcas les mandan cosas, hacen eso", añade sobre los vídeos en los que los infuencers muestran su "skincare". No obstante, asegura que, en lo respectivo al cuidado facial, "cuando más simple, mejor".

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