Fesser, sobre Donald Trump: "Pueden aplicarle una enmienda para destituir a presidentes que han perdido las facultades mentales"

Guillermo Fesser destaca que Donald Trump se podría enfrentar a un impeachment o, incluso, le podrían aplicar "la enmienda 25 para destituir a presidentes que han perdido las facultades mentales, porque está loco de atar".

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés charlan con Guillermo Fesser en este vídeo de El Intermedio los resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, las conocidas como 'mid-term', en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de los gobernadores de 34 estados. Estas elecciones han tenido una histórica victoria demócrata que ha abierto una brecha en el movimiento MAGA

"Trump ha asumido la derrota, pero ha amenazado con ejercer un veto permanente", destaca Wyoming, que pregunta a Fesser qué puede pasar en estos dos años hasta las elecciones generales. "Podría haber un impeachment (proceso de destitución) porque dicen que a la tercera va a la vencida, pero primero vamos a ver investigaciones por corrupción que ya han sido anunciadas", explica el periodista, que destaca que el diputado por California le hizo una advertencia directa a Trump de que se fuera "buscando abogados".

Además, Fesser destaca que "se van a quitar de encima al ministro de Defensa": "Solo tiene tres salidas, o dimite o le cesa Trump o el impeachment". "Según se ponga la cosa de fea en estas investigaciones puede que Trump también tenga un impeachment o que le apliquen la enmienda 25 para destituir a presidentes que han perdido las facultades mentales porque está loco de atar".

Y es que Fesser destaca que, entre otras investigaciones, "la petición de los papeles de Epstein sin tachones está sobre la mesa".

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