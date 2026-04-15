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Ramón García lanza un 'zasca' al egoísmo de algunos hijos con sus padres: "Los abuelos no están para eso"

El presentador de 'En compañía' critica la actitud de quienes solo recurren a sus padres cuando los necesitan para cuidar a los nietos.

Ramón García lanza un 'zasca' al egoísmo de algunos hijos con sus padres

Ramón García se cuela en los 'zascas' de Aruser@s con un contundente alegato contra la actitud de algunos hijos hacia sus padres mayores, lamentando que no todos priorizan el bienestar de sus progenitores.

"Hay hijos a los que no les hace mucha gracia que sus padres vengan aquí, y me parece una pena, porque si quieres a tu padre y a tu madre, lo que quieres es que estén bien. Y solos no están bien", ha señalado Ramontxu, denunciando una actitud "interesada" por parte de algunos: "Para lo que quieren, siempre están ahí".

Para el presentador, esta conducta responde a "un pellizco egoísta". "Los abuelos no tienen que estar para eso; tienen que estar para disfrutar y divertirse con los nietos", ha concluido.

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