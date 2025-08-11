Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas"

La influencer lo ha anunciado publicando una fotografía en su perfil de Instagram en la que se puede ver su mano sobre la del futbolista. Ella lleva un impresionante anillo de diamantes de grandes dimensiones.

Después de nueve años juntos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan. La influencer lo ha anunciado a través de sus redes sociales compartiendo una imagen en su perfil de Instagram.

En la instantánea se puede ver su mano sobre la del futbolista. Rodríguez lleva un impresionante anillo con un diamante de grandes dimensiones. Y, para que no haya dudas, la imagen va acompañada del siguiente texto: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La imagen se ha llenado de infinidad de mensajes dando la enhorabuena a la pareja y acumula miles de 'me gusta'. La pareja tienen dos hijos en común aunque, como se puede ver en el documental protagonizado por Georgina, comparten la crianza de los otros tres hijos de la estrella del fútbol.

Esta noticia pone el broche a nueve años de relación, que comenzó cuando se conocieron mientras la influencer trabajaba en una tienda de lujo en Madrid. Desde entonces, son una de las parejas más mediáticas de la actualidad.