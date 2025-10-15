Inés Rodríguez hace el Camino de Santiago con la Fundación También: "Voy a volver con el culo para partir nueces"

La reportera más inusual acepta el reto de hacer varias etapas del Camino de Santiago junto a esta fundación que apoya a personas con discapacidad para que hagan deporte. No te pierdas su llegada a Santiago en el vídeo principal.

Inés Rodríguez ha hecho varias etapas del Camino de Santiago junto a la Fundación También, "una fundación que lleva 25 años acompañando y apoyando a personas con discapacidad para que hagan deporte". "Voy a volver con un culo para partir nueces", afirma, poco antes de llegar a la Plaza del Obradoiro.

Felipe forma parte de la Fundación y, como desvela Inés, fue el que le propuso participar. Este cuenta a la reportera que lleva 20 o 21 'Caminos'. "Estoy contentísimo de que te animaras", le dice Felipe a Rodríguez.

La reportera no puede evitar emocionarse mientras celebra con el resto de los peregrinos su llegada a la plaza. Andrés, uno de los coordinadores, explica a Inés que con estas actividades buscan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad a través del ocio y el deporte inclusivo.

Inés también ha compartido el camino con Jesús Lago, conocido por su participación en la película 'Campeones', y con Irene Villa. La periodista desvela que la reportera ha conseguido vencer sus miedos para poder finalizar las etapas. "He hecho terapia en este camino", afirma Inés.

"El camino sirve para crecer emocional, espiritual y deportivamente", afirma Villa. "El culo también me ha crecido", afirma, divertida, la reportera. "De aquí sale todo el mundo cambiado, transformado", expone Irene.

