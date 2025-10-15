"Antes atranco la puerta con un tanque a que me eche el panocho este": 'Margarita Robles' busca apoyos en la OTAN frente a Trump

'Margarita Robles' tira de agenda y llama a otros 'ministros' de Defensa europeos en busca de apoyos frente a la amenaza de Trump de echar a España de la OTAN. Sus respuestas, en este vídeo de El Intermedio.

'Margarita Robles' se encuentra en la cumbre de la OTAN justo en el momento en el que Donald Trump pone en duda que España deba seguir formando parte de la Alianza.

"Antes atranco la puerta con un tanque a que me eche el mister panocho este", afirma la 'ministra', que imitación de Cristina Gallego mediante, decide llamar a sus homólogos europeos para hacer frente común contra Trump.

"En Italia también odiamos a Trump, a Giorgia le pone más dolor de cabeza que media botella de limoncello", comenta el 'ministro de Defensa' italiano interpretado por Dani Mateo.

En el caso de su 'homólogo' francés, le ofrece sus "douze points", que según 'Margarita', "viendo cómo nos ha ido últimamente en Eurovisión no nos viene nada mal".

Al 'ministro' sueco lo pilla "montando una 'Billy'", mientras que el turco le comenta que "me acabo de poner un pelazo buenísimo porque al ser de aquí me hacen precio".

Ante tanta llamada, Dani Mateo le advierte de que "nadie le va a echar de la OTAN, pero como siga así va a tener que subir el presupuesto en defensa solo por el dineral que se está gastando en llamadas internacionales".

