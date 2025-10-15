Miguel Ángel Campos aclara la "confusión forzada" sobre los pagos del PSOE a Ábalos: "No apunta en ningún momento a financiación ilegal"

Miguel Ángel Campos explica en este vídeo lo que dice el informe de la UCO sobre los gastos de caja pagados por el PSOE a Ábalos, cifrados en 19.000 euros, pero de los cuales solo 1.077 habrían sido en metálico.

Miguel Ángel Campos, periodista especializado en tribunales, analiza en El Intermedio la comparecencia de José Luis Ábalos ante el juez del Tribunal Supremo.

Campos explica en el vídeo sobre estas líneas que ha habido "un pequeño rifirrafe" al principio de la no declaración de Ábalos cuando el exministro ha afirmado que se sentía indefenso porque no le han dejado ir con el abogado que quería, mientras el juez le respondía que "la sala no es el Congreso".

Sobre los motivos que se han tenido en cuenta para que Ábalos no entrara en prisión, el periodista apunta que el fiscal Anticorrupción "no ha pedido prisión provisional", además de que el último informe de la UCO "consolida los indicios, pero no ha aportado grandes novedades".

Por ello, el juez habría entendido que no hay riesgo de destrucción o alteración de pruebas y que el riesgo de fuga está controlado con las medidas cautelares tomadas hasta la fecha.

Campos sostiene que en este caso la relación de dinero en metálico con dinero negro o posibles comisiones con financiación ilegal del PSOE es "una confusión forzada y creada por algunos medios de comunicación".

En este sentido, apunta que "en la investigación está todo bastante claro". De hecho, señala que "el juez no habla de financiación ilegal en el auto de hoy ni hasta ahora" ni tampoco el informe de la UCO. Lo que se dice es que, presuntamente, "Ábalos disponía de un dinero que supuestamente recibió como comisión a cambio del amaño de contratos públicos de su ministerio".

Por otra parte, estarían los gastos de caja pagados por el PSOE en metálico "como muchas otras empresas". Todos ellos aportados por el propio partido a la investigación y "casi todos con plena justificación". Campos señala que la UCO detecta 19.000 euros en pagos a Ábalos por gastos realizados, de los cuales solo 1.077 serían en metálico y el resto por transferencia, si bien "hay algún descuadre que habrá que explicar".

Sin embargo, Campos indica que estos pagos "no apuntan en ningún momento a una financiación ilegal", ya que incluso se producen con decimales y en sobres con membrete oficial del partido y "ventanita para ver el interior" que "no corresponde en buena lógica al pago de sobresueldo alguno".

