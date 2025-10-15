Isma Juárez pregunta al lehendakari Pradales si ha pensado regalar un diccionario español-euskera a Ayuso

El reportero ha acudido a un evento en Madrid para intentar hablar con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Pero, al llegar, ha descubierto que, en realidad, era un evento con el lehendakari Imanol Pradales.

Isma Juárez se ha desplazado hasta el centro de Madrid para asistir a un evento en el que, supuestamente, estaba José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y así preguntarle cómo puede hacerse rico. Pero, poco después, el reportero ha descubierto que es un evento con el lehendakari Imanol Pradales.

"Hemos intentado entrevistar a unas 30 personas que veíamos que podían estar en ese acto del gobernador del Banco de España, pero, aquí, ni siquiera sabe mucha gente quién es José Luis Escrivá", se lamenta el reportero. A pesar de ello, consigue hablar con Pradales.

Juárez se sincera y le cuenta que estaban esperando a Escrivá. "Han venido a escuchar una conferencia", comenta el lehendakari, en la que, como expone, "han hablado de todo: de política, economía, industria, de energía".

El reportero le indica que están muy cerca del lugar en el que está Isabel Díaz Ayuso. "¿No ha pensado regalarle un diccionario español-euskera?", pregunta el reportero. "Mira, hoy han venido a escuchar, que es 'entzun'", responde Pradales.

Isma pregunta al lehendakari si conoce a Escrivá y este le dice que coincidió con él en un acto. "Me quiero hacer rico", cuenta Juárez, y, por ello, le pide consejos para ahorrar. "Hay que ahorrar para poder invertir", comenta el lehendakari, "y luego hay que buscar la rentabilidad de la inversión". "Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente", añade.

"¿Ha puesto el lehendakari algo en Wallapop alguna vez?", se interesa Juárez. Pradales que en esa plataforma no, pero que, hace años, sí que vendió unas calefacciones en otra página. "Justo teníamos amistad con el comprador", explica, "llegamos a un buen acuerdo".

