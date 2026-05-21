VÍDEO | María José Gómez y Verdú comparte varios consejos para que el sudor en las axilas no nos amargue el día

La experta en protocolo cuenta qué podemos hacer cuando, por culpa de las elevadas temperaturas, nuestra ropa termina teniendo cercos de sudor en la zona de las axilas.

El calor puede suponer un problema para muchas personas ya que, como señala María Gómez, trae "el peor amigo de la elegancia": las manchas de sudor en las axilas. Para saber si hay algún truco para evitar estos cercos, Zapeando cuenta con la experta en protocolo María José Gómez y Verdú.

La experta indica que existe una buena práctica "que todos deberían poner uso": "El desodorante". "Es muy importante porque nunca te debería abandonar", añade, "el momento que te abandona te van a recordar por el olor y no por la presencia".

María José expone que también se pueden utilizar prendas confeccionadas en telas naturales como lino, popelín o algodón, en lugar de licras que no transpiran. "Tenemos que intentar usar materiales naturales que transpiran, sobre todo si tiendes a sudar", añade.

"Pongamos que tú eres una persona de 'camacho' fácil", plantea Quique Peinado, "¿Qué recomendarías?". Gómez y Verdú indica que, primero, hay que evitar "hacer un drama" sobre ello, porque quizá nadie lo ha notado. "Lo que puedes hacer es siempre llevar una camisa de recambio", cuenta, "en el momento que notes que estás sudado te cambias".

Dani Mateo pregunta si, en una situación así, se podría lavar las axilas en un baño y secar el cerco de la camisa en el secador de manos. "No, porque el olor de sudor seco es peor", expone María José, "huele como a huevo podrido, hay que evitarlo". La experta indica que nos deberíamos limpiar bien la zona, echarnos desodorante y, luego, cambiarte. Sobre la camisa para cambiarnos, María José indica que lo ideal sería que fuera la misma, pero, si no es posible, no pasa nada si es otra.

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