Juan y Medio lanza un inesperado 'zasca' a su compañera Eva en 'La tarde, aquí y ahora'

El presentador almeriense vuelve a hacer gala de su afilada lengua, pero esta vez no ha sido uno de los invitados en busca del amor quien ha recibido su pullita, sino su propia compañera de programa.

Si hay alguien que siempre está en el podio de los 'zascas', ese es Juan y Medio. Sin embargo, esta vez, su invitado en busca del amor se ha librado y quien se ha llevado el 'dardazo' ha sido su compañera de 'La tarde, aquí y ahora', Eva.

Y es que, cuando menos te lo esperas, ahí está la afilada lengua del presentador almeriense, preparado para lanzarte una pullita. No obstante, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, la copresentadora parece habérselo tomado con humor.

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