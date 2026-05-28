María José Gómez y Verdú comparte varios consejos sobre cómo posar en la foto de graduación, en vídeo

La experta en protocolo y etiqueta indica que la foto de graduación se debe tomar como un momento serio y, por ese motivo, no se puede posar de cualquier manera.

Un momento muy importante en toda graduación es la foto final de grupo que te haces con todos tus compañeros. Por ese motivo, la experta en protocolo y etiqueta María José Gómez y Verdú, comparte en Zapeando varios consejos para que esta fotografía sea perfecta.

María José Gómez y Verdú indica que la foto debe ser "seria y casual a la vez". "Los altos deberían ir detrás y los más bajitos, delante, un poquito agachados. La pose, además, no puede ser como de modelo. La experta señala que las manos no pueden cruzarse ni meterse dentro de los bolsillos. Por último, Maria José indica que se debe mirar a cámara y sonreír "con alegría".

Tras sus consejos, como se puede ver sobre las imágenes sobre estas líneas, los zapeadores son los encargados de posar para la foto. Tras ver la imagen, María José señala que Nacho García "está sonriendo feliz", pero, señala, que no debería tener las manos en los bolsillos.

Virginia Riezu, por su parte, indica que también ha posado correctamente. "Isabel está posando como de modelo, se le ha ido el contexto", añade. "Miki está ahí feliz, también, pero debería mirar a la cámara", indica. Por último, Dani Mateo tiene la borla delante y esta tendría que estar en uno de los lados.

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