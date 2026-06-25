VÍDEO | María José Gómez y Verdú, al ver el look de piscina de Iñaki Urrutia: "Hay que tener algo de decoro"

La experta el protocolo y etiqueta señala que, al ir a la piscina, debemos pensar que estamos en un ambiente social y, por ese motivo, también debemos cuidar cómo vamos vestidos.

Ya ha empezado la temporada de piscina y, por ese motivo, María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, vuelve a Zapeando para explica cuál es el mejor look. Iñaki Urrutia ha compartido con ella el look que suele utilizar.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el zapeador se pone un bañador de slip, una camisa hawaiana abierta de manga corta, calcetines, deportivas, riñonera y gorra de publicidad. "¿Puede mejorarse mi look?", pregunta a la experta.

"Hombre, empeorar no se va a empeorar", responde María José. La experta, por ejemplo, no entiende que se siga utilizando riñonera. "Creo que ni se fabrica", comenta, "mejor no te la pongas". Además, señala que si viera a alguien con ese look se alejaría.

María José explica que a la piscina no se debe ir nunca como si fuese "el festival del merchandising". "Hay que tener un mínimo decoro", indica, "estamos en un ambiente social, hay que ir bien vestido". Así, la experta en protocolo comparte cómo sería su look perfecto.

Gómez y Verdú apuesta por un polo, un bañador tipo pantalón corto, sandalias, gorra y gafas de sol. "El bañadorcito tipo Turbo, por favor, se tiene que jubilar cuando uno cumple 11 años", aconseja, "debería desaparecer de las piscinas".

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