Harry Kane gana su primer Balón de Oro tras imponerse a Kylian Mbappé y Lamine Yamal

El futbolista del Bayern se ha impuesto en las votaciones a los futbolistas del Real Madrid y Barça. El Balón de Oro femenino ha ido para Alexia Putellas, que coge el testigo de Aitana Bonmatí en un galardón que se llevan repartiendo entre ambas desde 2021.

El Teatro Palladium de Londres se ha vestido de gala este lunes para celebrar la 70ª edición del Balón de Oro, el galardón más importante individualmente para un futbolista. Una gala marcada por el éxito de los españoles y que ha estado protagonizada por el que es el primer Balón de Oro que recibe Harry Kane.

A diferencia de otros años, la duda sobre quién sería el flamante ganador se ha mantenido hasta el último momento entre los tres grandes favoritos: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane. Los tres primeros clasificados que han visto como la organización, por error, publicaba una noticia de cada uno anunciando su victoria.

Finalmente, el futbolista del Bayern se ha impuesto en las votaciones haciendo valer su Bota de Oro, la Bundesliga y las semifinales de Champions League y Mundial. Un premio que ha recibido emocionado y que culmina a una fantástica temporada del delantero, que ha anotado 73 goles, y se convierte en el quinto inglés en conseguir el Balón de Oro.

Por su parte, Mbappé contaba con la baza del gol tras ser el máximo goleador de LaLiga y la Champions, además de convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales, se ha quedado a las puertas de su primer Balón de Oro finalizando segundo en las votaciones.

Lamine Yamal, por otro lado, había hecho méritos de sobra para alzar su primer galardón, pero ni el Mundial ni el título de Liga han logrado persuadir a la mayoría del jurado y ha terminado cerrando el podio.

En el plano masculino, Luis de la Fuente ha sido elegido como el mejor entrenador del año tras ganar a Luis Enrique, Vincent Kompany, Mikel Arteta y Unai Emery y Lamine Yamal se lleva el Trofeo Kopa a mejor jugador joven por tercer año consecutivo.

Ya en el femenino, Alexia Putellas se ha coronado como la mejor jugadora del mundo por tercera ocasión para igualar a Aitana Bonmatí como la que más Balones de Oro tiene en la historia, un premio que ambas llevan acaparando desde 2021. Por su parte, Pere Romeu ha sido nombrado como el mejor entrenador.

Con respecto a los clubes, el París Saint-Germain se ha llevado el galardón a mejor equipo del año, premio que en el apartado femenino ha vuelto a cosechar el Barça.

Los premiados

Balón de Oro: Harry Kane y Alexia Putellas

Joven talento del año: Lamine Yamal y Vicky López

Portero/a del año: Unai Simón y Cata Coll

Entrenador/a del año: Luis de la Fuente y Pere Romeu

Equipo del año: París Saint-Germain y F.C. Barcelona

Delantero/a del año: Harry Kane y Charlyn Corral

Premio Sócrates: Bukayo Saka

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