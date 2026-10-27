"No os juguéis el tipo por un selfie": los consejos de Francisco Cacho para evitar poner nuestra vida en peligro durante un temporal

El meteorólogo de laSexta explica en Zapeando que "no hay que acercarse a zonas expuestas al viento" y que "hay que alejarse de lugares donde rompan las olas, como muelles, rocas o espigones".

España ha vivido durante los últimos días el primer gran temporal de viento y oleaje de este otoño. Francisco Cacho detalla que se han registrado olas "de hasta 13 metros de altura" y rachas de viento que han superado los 120 kilómetros por hora en Galicia y Asturias.

Como es habitual ante este tipo de fenómenos, algunas personas han resultado heridas al exponerse al oleaje en primera línea. Ante esta situación, el meteorólogo de laSexta explica que "no hay que acercarse a zonas expuestas al viento" y que "hay que alejarse de lugares donde rompan las olas, como muelles, rocas o espigones".

Del mismo modo, Cacho nos recomienda evitar hacer "deportes acuáticos ni salir a navegar", así como bañarnos en el mar, "tanto por las olas como por la resaca, que no te deja salir".

Y especialmente, nuestro meteorólogo nos recuerda la norma más elemental ante los temporales. "No os juguéis el tipo por un selfie, por Dios", concluye Francisco Cacho.

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