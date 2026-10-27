Ahora

Zapeando

"No os juguéis el tipo por un selfie": los consejos de Francisco Cacho para evitar poner nuestra vida en peligro durante un temporal

El meteorólogo de laSexta explica en Zapeando que "no hay que acercarse a zonas expuestas al viento" y que "hay que alejarse de lugares donde rompan las olas, como muelles, rocas o espigones".

"No os juguéis el tipo por un selfie": los consejos de Francisco Cacho para evitar poner nuestra vida en peligro durante un temporal

España ha vivido durante los últimos días el primer gran temporal de viento y oleaje de este otoño. Francisco Cacho detalla que se han registrado olas "de hasta 13 metros de altura" y rachas de viento que han superado los 120 kilómetros por hora en Galicia y Asturias.

Como es habitual ante este tipo de fenómenos, algunas personas han resultado heridas al exponerse al oleaje en primera línea. Ante esta situación, el meteorólogo de laSexta explica que "no hay que acercarse a zonas expuestas al viento" y que "hay que alejarse de lugares donde rompan las olas, como muelles, rocas o espigones".

Del mismo modo, Cacho nos recomienda evitar hacer "deportes acuáticos ni salir a navegar", así como bañarnos en el mar, "tanto por las olas como por la resaca, que no te deja salir".

Y especialmente, nuestro meteorólogo nos recuerda la norma más elemental ante los temporales. "No os juguéis el tipo por un selfie, por Dios", concluye Francisco Cacho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Puedes ver Zapeando en atresplayer

Las 6 de laSexta

  1. El PP responsabiliza a Sánchez de la violencia en Bilbao y el Gobierno les responde: "Es una barbaridad hacer esas acusaciones"
  2. La derecha ya es un bloque, aunque PP y Vox lo nieguen: de repetir discursos a justificar su pacto en el Senado
  3. Guerra en Irán en directo | Netanyahu cuestiona el proceso electoral en Israel ante una participación histórica: "Nos roban las elecciones"
  4. El PP de Almeida rechaza una placa en memoria de Maricarmen y la ultraderecha la llama "jeta": "¿Qué hizo para merecerla?"
  5. La familia Franco hace caja con una subasta de objetos del dictador sacados del Pazo de Meirás
  6. Mbappé pide perdón a China por su comentario sobre un meme de Mao Zedong: "Fue desafortunado. No era en absoluto mi intención"