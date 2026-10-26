El consejo de Dani Mateo al padre de Lamine Yamal tras presumir de que no le hace falta trabajar porque tiene "millones": "¿Para qué hablas? Haz Nuggets"

Mounir Nasraoui se enzarzó con un espectador de su directo de Instagram que le llamó "sinvergüenza" y le exigió que se pusiese "a trabajar".

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, nunca pasa desapercibido. En los últimos días ha sido viral por una escena que se produjo en uno de sus ya famosos vídeos en directo en la red social Instagram en el que se quejaba de que no funcionase la fuente de un pipicán en el barrio barcelonés de Pedralbes.

"Llevamos dos semanas y la fuente no funciona", afirmaba Mounir Nasraoui en el directo. Una queja que estaba secundada por otra vecina que también estaba paseando a su perro por la zona.

Sin embargo, unos segundos más tarde, el padre de Lamine Yamal se enzarzó con un espectador que le dijo: "ponte a trabajar, sinvergüenza". "No me hace falta trabajar, tengo millones, gracias a Dios", respondió Mounir.

"Con lo bien que quedan los vídeos con música de fondo", ha reaccionado Dani Mateo al ver la escena. "¿Para qué hablas? No hables, haz Nuggets y sube lo que grabes con una musiquita alegre", ha añadido para aconsejar al padre de la estrella del Barça.

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