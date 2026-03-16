VÍDEO | Boticaria García desvela si la almohada tiene fecha de caducidad: "Pueden tener concentraciones muy altas de ácaros"

La farmacéutica explica que este objeto acumula, entre otras cosas, células muertas, sudor o restos de cosmético. Y, además de por higiene, también debe cambiarse para que esta no pierda "soporte cervical".

Boticaria García visita Zapeando para hablar sobre varios objetos de uso diario que puede acumular gran cantidad de bacterias. Un ejemplo de ello es la almohada, "algo que abrazamos todas las noches", señala Virginia Riezu.

La farmacéutica indica que, en este caso, depende del material del que se compone. "Hay que cambiarlas cada uno o dos años", señala. "Ya la he liado", se lamenta Nacho García. Boticaria indica que las almohadas tienen "sudor, células muertas de la piel, ácaros del polvo o restos de cosméticos y de productos capilares".

Boticaria señala que los ácaros "se alimentan de células muertas" y, según señala un trabajo publicado en 'Allergy', "las almohadas que se usan durante muchos años pueden tener concentraciones muy altas de ácaros, uno de los principales desencadenantes de las alergias respiratorias".

Además, no solo deben cambiarse por higiene. Este objeto, con el tiempo, "pierde soporte cervical y eso puede causar molestias en el cuello y la espalda". "Si tu almohada parece una tortilla aplastada y te despiertas con el cuello como si hubieras dormido en un avión low-cost, probablemente es que te toca cambiarla", concluye.

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