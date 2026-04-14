VÍDEO | Así han recibido en 'Conexión Extremadura' su nueva freidora de aire: con la mano en el pecho y una canción

En la sección de cocina del popular programa extremeño han comenzado a utilizar este popular electrodoméstico, pero su llegada al plato no ha dejado indiferente a nadie.

'Conexión Extremadura' ha vivido un "acontecimiento histórico", como señala Isabel Forner. Y es que en su sección de cocina han anunciado de una manera muy solemne que van a incorporar un nuevo electrodoméstico: la freidora de aire.

"Va a cambiar el concepto de cocina en el programa", señala Sara Bravo, la presentadora del programa. Además, ha pedido al público que se levanten y se pongan la mano en el pecho para recibir el electrodoméstico con una gran solemnidad.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, comienza a sonar una canción que anuncia la llegada de la freidora de aire. "Ha llegado tarde, pero ha llegado", dice el tema. "Qué maravilla", afirma Pedro Collado, el cocinero. "¿Se puede estar convirtiendo 'Conexión Extremadura' en mi programa favorito trabajando yo en otros dos?", plantea Dani Mateo.

"Es de segunda mano", afirma el cocinero, después de abrirla. Sara le dice que es nueva, pero este le muestra el cajón de la freidora, que está quemado. "Espera, que nos la han comprado de segunda mano", afirma Bravo, al confirmar lo que le dice Collado. "Una freidora de segunda mano no", comenta Iñaki Urrutia, "que te viene con restos de comida, es como besar a alguien con pa'luegos".

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