Así duermen los colaboradores de Aruser@s: ronquidos, respiración fuerte y camas divididas

Alfonso Arús desvela un estudio que asegura que "dormir juntos no siempre funciona". En este vídeo puedes conocer las razones por las que "algunas parejas evitan las camas de matrimonio" y cómo prefieren dormir nuestros colaboradores.

"La cama de matrimonio ha muerto", zanja Alfonso Arús, antes de presentar el estudio de la Academia Americana de Medicina del Sueño, que señala cómo los jóvenes cada vez buscan nuevas alternativas para dormir en pareja.

Según dicen, "lo mejor es dormir en camas separadas, incluso en habitaciones separadas" para así "mantener la calidad del sueño". Una drástica decisión que tiene como origen problemas como la temperatura de la habitación, los movimientos constantes de la pareja en la cama, el ronquido y la calidad o firmeza y el tamaño del colchón.

En el plató de Aruser@s, este estudio reveló cómo descansan nuestros colaboradores. "Nosotras nos quejamos de vuestros ronquidos y vosotros de que os quitamos la manta", comentó Alba Gutiérrez, que confesó que "en su caso es verdad": "Acaparo mucho la manta". "Quizás con este método evitaría los conflictos", planteó la colaboradora.

"Yo no ronco, respiro fuerte", aseguró Tatiana Arús, algo en lo que parecía coincidir Rocio Cano."Yo si respiro fuerte es porque estoy dando evidencias de estar viva", bromeó la tertuliana.

