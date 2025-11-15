Víctor Algra desvela, en este vídeo, qué opina sobre los abrigos para perros: "Luz verde con matices"

Muchas personas tienen auténticas colecciones de prendas para sus mascotas y, con la llegada del frío, es habitual que les pongan abrigos o chaquetas para salir. Pero, ¿es recomendable que usen estas prendas?

El rey Carlos III de Inglaterra ha lanzado una nueva línea de chaquetas para perros de tweed. Es conocido que el monarca es un gran amante de los animales y, además, también comercializa otros productos para canes como, por ejemplo, premios para mascotas. Pero, ¿qué opina el veterinario Víctor Algra con el hecho de poner abrigos o chaquetas a los perros cuando llega el frío?

El veterinario señala que da "luz verde" a poner un abrigo o una chaqueta a nuestro perro, "pero con matices". Víctor confiesa que, por ejemplo, él pone abrigo a su perrita Maricórcoles debido a la artritis "ya que el frío y la humedad no son buenos para sus huesos".

"Como nosotros, en perros la tolerancia al frío varía en función de su tamaño, cantidad de grasa corporal, su pelaje, el nivel de actividad o si tienen enfermedades", explica. Así, en general, "perros de pelaje de doble capa, grandes, que aguantan bien el calor" no es necesario ponerles esta prenda.

En cambio, cuando son de pequeño tamaño o de pelo corto, "lo van a agradecer mucho". "Además", añade, "patologías como diabetes o desequilibrios hormonales" pueden provocar dificultades para regular la temperatura, por ello, también sería recomendable. Advierte, además, que si el abrigo se moja el animal se enfría más rápido y, además, pueden favorecer a que aparezca dermatitis.

