Noelia, una joven sevillana con síndrome de Down, podrá ser madrina aunque el cura no la consideró "apta": "La archidiócesis da vía libre"

Noelia Vega podrá ser madrina de su primo. La joven con Síndrome de Down había sido rechazada para ejercer este papel por un cura de Benacazón que no la consideró "apta" para ello. Ahora, la Archidiócesis de Sevilla le da la razón.

"Menos mal que hemos tenido un final feliz, porque va a ser un día que no va a olvidar en su vida", afirma Hans Arús en Aruser@s Weekend después de que la Archidiócesis de Sevilla haya rectificado la decisión del párroco de Benacazón (Sevilla) y haya permitido finalmente que Noelia pueda ser madrina de un bautizo. Así lo cuenta la periodista Elizabeth López en el plató del programa de laSexta, subrayando el alivio que ha supuesto para la familia.

El conflicto había estallado días antes, cuando el sacerdote de la parroquia rechazó a Noelia, una joven con Síndrome de Down, para desempeñar este papel en el bautizo de su primo. La familia denunció que Noelia había sido víctima de una clara discriminación, ya que ella cumple todos los requisitos establecidos por el Derecho Canónico, tal y como recuerdan sus allegados: es mayor de 16 años, está bautizada, ha hecho la comunión y está confirmada.

La situación se puso aún más tensa cuando el cura decidió someterla a una entrevista previa para determinar si era apta, un procedimiento que nunca se había aplicado a otros aspirantes. Tanto el padre del bebé como el abuelo denunciaron públicamente que a ellos jamás se les exigió algo similar y que el sacerdote estaba actuando contra Noelia "por ser Down".

El rechazo provocó la movilización de vecinos y amigos, que salieron a la calle para mostrar su apoyo y denunciar que no era el primer episodio polémico protagonizado por este sacerdote. Además, se creó una recogida de firmas en Change.org que superó las 3.000 adhesiones, pidiendo su destitución.

Mientras tanto, el cura mantuvo la iglesia cerrada y las autoridades evitaron posicionarse.

