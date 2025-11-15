Alfonso Arús reacciona a un vídeo viral de un claustrofóbico ascensor en Francia: "En España no caben y allí te ponen dos"

"¿Por qué los ascensores de Francia son tan estrechos?", se preguntan los colaboradores de Aruser@s tras ver el viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató.

La publicación de un usuario francés mostrando su claustrofóbico ascensor ha desatado una oleada de vídeos en redes que revelan cómo en numerosos edificios de Francia, los ascensores son tan pequeños que apenas cabe una persona.

"De hecho, el mismo usuario bromeaba asegurando que si pedía una pizza tenía que decidir entre subir él o la caja, ya que todo no entra", detalla la tertuliana Alba Sánchez, mientras muestra algunas de las imágenes virales.

Según la colaboradora, muchos usuarios aseguran que, ante el reducido espacio, "mucha gente prefiere subir por las escaleras". Alfonso Arús por su parte resume la situación con ironía: "Donde aquí no caben, en Francia te ponen dos ascensores".

