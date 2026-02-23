Kate Middleton, Emma Stone, Kate Hudson... las mejor vestidas de los Premios BAFTA

Kate Middleton ha sorprendido en los Premios BAFTA al aparecer con el príncipe Guillermo luciendo un vestido de Gucci que ya usó en 2019. Puedes ver este y otros vestidos en este vídeo de Aruser@s.

Tatiana Arús enseña en este vídeo las mejor vestidas de los Premios BAFTA 2026, donde 'Una batalla tras otra' ('One battle after another'), que partía como principal favorita, con 14 nominaciones, se ha llevado seis galardones entre los que destacan 'Mejor película' y 'Mejor dirección' para Paul Thomas Anderson.

"Ha habido un despliegue de glamour", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña los looks de algunos nominados como Timothee Chalamet o Leonardo Dicaprio. Aunque, sin duda, una de las famosas que más ha llamado la atención ha sido Emma Stone, que apostó por un diseño de gran escote de Louis Vuitton.

Por su parte, Teyana Taylor, "que nunca deja a nadie indiferente", lució un diseño estilo gabardina: "Necesitó la ayuda de un estilista para que le portase la capa". "Si en un acontecimiento necesitas de un estilista mal vamos", asegura Alfonso Arús, que insiste en que "el vestido tiene que ser llevado por una persona sin ayuda". Sin embargo, Angie Cárdenas no está de acuerdo: "La caída que tiene y el volumen, es como las novias, para un ocasión especial y muchas marcas sacan ese diseño para que se vean las colas en su esplendor".

Por otro lado, Kate Hudson acudió con un diseño espectacular de Prada en color rojo mientras Kate Middleton, que fue una de las grandes protagonistas, recicló un vestido de Gucci de 2019.

