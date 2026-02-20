Alberto Rey analiza los dos estrenos más destacados de esta semana, en vídeo: 'El agente secreto' y 'Sin conexión'

El periodista experto en cine destaca, entre todos los estrenos de este viernes, 'El agente secreto', una película brasileña protagonizada por Wagner Moura, y 'Sin conexión', dirigida por Bradley Cooper. Descubre cuántos 'Albertitos' han conseguido en el vídeo principal.

Los viernes los cines se llenan de novedades. María Gómez señala que, por ejemplo, se estrena una de las películas que ya se considera "uno de los films del año". Se titula 'El agente secreto' y está nominada a cuatro premios Oscar. "Cuenta la historia de un profesor, que interpreta Wagner Moura, que huye de su pasado en os años de la dictadura militar brasileña", indica la zapeadora.

Alberto Rey confiesa que le gustó mucho esta película. "Ahora mismo lo único que le puede quitar el Oscar a Timothée Chalamet es esta película", indica el periodista experto en cine. Rey indica que es "un peliculón, que juega con varios tonos a la vez". Añade, además, que los actores son "magníficos".

"Contar esta película es un poco complicado sin hacer spoilers", indica, "porque hay una serie de jueguecitos y de paralelismos de los que hay que estar muy pendiente". El periodista decide otorgar a 'El agente secreto' cuatro 'Albertitos'.

Este viernes también se estrena la nueva película como director de Bradley Cooper. Se titula 'Sin conexión' "y cuenta la historia de un hombre a punto de divorciarse que decide meterse en el mundo de la comedia, mientras su mujer se enfrenta a los sacrificios que ha hecho por su familia", explica Nacho García.

Rey, a pesar de que no es muy fan del actor, no duda en afirmar que le ha gustado mucho la película. "Qué bonita es", afirma. Alberto señala que se ha sentido identificado con el film. "Resulta que sí que tengo corazón y lo he descubierto", afirma. El periodista le da a la película otros cuatro 'Albertitos', un dato que sorprende a sus compañeros.

