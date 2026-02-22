'Una batalla tras otra', la gran vencedora de los BAFTA con seis máscaras

Sí, pero... El actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa al alzarse con el premio en la categoría de mejor actor por su papel en 'Incontrolable', superando así a Leonardo DiCaprio, protagonista del filme dirigido por Paul Thomas Anderson.

El thriller de acción 'Una batalla tras otra', dirigido por Paul Thomas Anderson, se coronó como la gran ganadora de la 79 edición de los premios BAFTA, obteniendo seis premios, incluidos mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto para Sean Penn. La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, fue nominada en 14 categorías. Robert Aramayo sorprendió al ganar el premio a mejor actor por 'Incontrolable'. Jessie Buckley se llevó el BAFTA a mejor actriz por 'Hamnet'. 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, ganó como mejor película de habla no inglesa.

El thriller de acción 'Una batalla tras otra', del estadounidense Paul Thomas Anderson, se ha proclamado este domingo como la gran vencedora de la 79 edición de los premios BAFTA del cine británico, tras conseguir seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto para Sean Penn.

La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn o el puertorriqueño Benicio del Toro, ya partía como la favorita para triunfar por estar nominada hasta en 14 ocasiones, ha acabado obteniendo seis, incluido el galardón a mejor película.

Ahora bien, el actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa en la categoría de mejor actor, donde se llevó el premio por su papel en 'Incontrolable' ante otros actores que partían con mayores opciones como Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') o Michael B. Jordan ('Los pecadores'). Es más, también se llevó la máscara a estrella revelación.

Por su parte, la actriz irlandesa Jessie Buckley logró el premio BAFTA del cine británico en la categoría de mejor actriz por su interpretación en el drama shakesperiano 'Hamnet', haciendo cumplir los pronósticos después de su desgarradora interpretación de Agnes Shakespeare, la esposa del Bardo de Avon, y se impuso a Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Chase Infiniti ('Una batalla tras otra'), Renate Reinsve ('Valor Sentimental') o Emma Stone ('Bugonia).

Quien sí sumó una máscara individual para 'Una batalla tras otra' fue Sean Penn. El estadounidense, que no estaba presente en la gala celebrada en Londres, se alzó con la máscara dorada gracias a su papel del coronel Steven J. Lockjaw, imponiéndose a Del Toro, compañero de reparto en el filme, así como a otros grandes nombres como Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('Incontrolable') o el que partía inicialmente como favorito tras ganar el Globo de Oro, el sueco Stellan Skarsgard, por 'Valor sentimental'.

La película noruega 'Valor Sentimental', del cineasta Joachim Trier, consiguió el premio BAFTA en la categoría de mejor película de habla no inglesa arrebató el triunfo a la cinta española 'Sirat', del cineasta franco-gallego Óliver Laxe.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.