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Andrea Ropero

Un marroquí de Talayuela, sobre la supresión de las clases de árabe: "Aceptan el inglés y el francés, ¿por qué no el árabe?"

Las consecuencias del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura ya se notan en lugares como Talayuela (Cáceres). Allí, el pacto ha provocado que se supriman los cursos de lengua árabe y cultura marroquí. Andrea Ropero habla con algunos de sus vecinos, entre ellos, uno de origen marroquí.

Un marroquí de Talayuela, sobre la supresión de las clases de árabe: "Aceptan el inglés y el francés, ¿por qué no el árabe?"

Bouziane Lamkadem llegó a Talayuela (Cáceres) cuando tenía nueve años y lleva 25 años viviendo allí. "Me trajo mi padre", le cuenta a Andrea Ropero en un reportaje de la periodista para El Intermedio. "Con el tiempo hemos aprendido el idioma estudiando y nos hemos adaptado bien. Todo perfecto", cuenta. Bouziane tiene tres hijos. Su hija, de cinco años, va a clases de árabe.

Sin embargo, las consecuencias del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura que ya han podido notarse en este municipio cacereño, han provocado que se supriman los cursos de lengua árabe y cultura marroquí.

El vecino de Talayuela cree que esta medida va a afectarle a él y a su familia en su día a día. "Nuestros hijos se comunican con sus abuelos, pero si no tienen el idioma...", lamenta. Además, asegura que le "afecta" emocionalmente que dejen de enseñar la lengua materna de sus hijos en su pueblo.

"Aceptan el inglés y el francés. No entiendo por qué no aceptan el árabe", reflexiona. "Llevo aquí 25 años bien integrado. Tengo el idioma, tengo mi negocio, pero aún así... Cuando te tocan ciertas cosas, te tocan emocionalmente", afirma.

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