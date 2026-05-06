Así envejeció Bad Bunny 50 años para la MET Gala: el vídeo de cómo fue su impresionante transformación

Con canas, arrugas, bastón y un traje de Zara. Así apareció Bad Bunny en la MET Gala 2026 y se convirtió en el look más comentado del evento. Pero envejecer 50 años en unas horas no es nada sencillo. De ello da fe este vídeo que comparte Aruser@s.

Bad Bunny se sometió a un duro proceso de transformación para transformarse en un anciano en la MET Gala 2026. Con canas, arrugas, bastón y un traje de Zara, Benito Antonio Martínez Ocasio -al que el pasado 4 de mayo habría que haberle llamado don Benito (y no prescisamente por el pueblo de Badajoz)- se convirtió en lo más comentado del evento tras envejecer 50 años en unas horas. Tatiana Arús señala en Aruser@s que el encargado de realizar esta obra de arte es la misma persona que hizo de Heidi Klum una escultura, y apunta a que "fue un proceso arduo". "Le hicieron un estudio de cómo envejecería su piel a lo largo del tiempo. En teoría, es una recreación fiel de cómo va a envejecer", explica. "Pues yo espero que no envejezca así", comenta Alfonso Arús.

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