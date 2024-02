¿Cómo se deberían trasladar las malas noticias en el trabajo? Según un estudio, utilizar emojis, imágenes o GIF en correos electrónicos puede suavizar el mensaje. Aunque Valeria Ros cuenta que a ella, en una ocasión, le comunicaron su despido de una forma un tanto abrupta.

La zapeadora explica que trabajaba en una agencia de publicidad y le comunicaron la decisión en el despacho. "No me dejaron ni entrar en la oficina", recuerda, y señala que incluso habíanrecogido todas sus cosas.

"¡Qué triste es eso! No me dijeron ni recoge las cosas, me las recogieron para que me vaya antes", lamenta. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.